Сербия выиграла чемпионат мира по баскетболу 3х3 среди мужчин

Мужская сборная Сербии выиграла чемпионат мира по баскетболу 3х3. В финальном матче сербские баскетболисты расправились со сборной Нидерландов со счётом 21:18.

На стадии полуфинала Сербия обыграла команду Франции со счётом 22:11, а Нидерланды одолели Словению со счётом 13:12. Бронзовые медали мирового первенства достались команде Франции. В матче за третье место французы обыграли словенцев — 18:17.

Сборная России прекратила участие в турнире на стадии 1/4 финала. Россияне проиграли сборной Нидерландов — 13:15.