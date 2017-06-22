Клиффорд: Ховард может вернуться на высокий уровень

Главный тренер «Шарлотт Хорнетс» Стив Клиффорд уверен, что пришедший в команду центровой Дуайт Ховард сможет вернуться на прежний уровень. Ранее Клиффорд был ассистентом главного тренера в «Орландо Мэджик» и «Лос-Анджелес Лейкерс», где играл Ховард.

«Знаю, что ему нужно, чтобы играть хорошо. И он понимает, что я его знаю, знаю его игру. Я наблюдал за ним в разных ситуациях и понимаю, что он любит делать… Нет никаких причин, из-за чего он не сможет вернуться к игре на действительно высоком уровне», — приводит слова Клиффорда The Score.