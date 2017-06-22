Кириленко: здорово, что именно сейчас российские девушки стали лучшими в мире

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поздравил женскую сборную России 3х3 с победой на чемпионате мира.

«Поздравляю наших девушек с заслуженной победой, они молодцы. Всего две недели назад баскетбол 3х3 стал олимпийским видом спорта. Ему уделяется большое внимание, на трибунах собирается много народу. И это здорово, что именно в такой момент, когда был получен олимпийский статус, наши девушки показали, что они лучшие в мире.

Сейчас фактически мы стоим у истоков зарождения нового, официально признанного олимпийского вида спорта. А после вчерашней неудачи на Евробаскете наша чемпионская команда вернула любовь и интерес к баскетболу. Получились два очень разных дня — от расстройства до большой радости и гордости за нашу сборную", — цитирует Кириленко пресс-служба РФБ.