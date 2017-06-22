Экс-защитник ЦСКА Джексон: меня просто вышвырнули из одной команды

Бывший защитник ЦСКА Аарон Джексон отметил, что недоволен, как с ним обошлись в «одной из команд». Американец не уточнил, о каком именно клубе идёт речь. Возможно, он имел в виду не ЦСКА, а «Анталью», «Виртус» или «Бильбао», за которые также выступал в своё время. В стане «армейцев» Аарон играл с 2012 по 2017 год.



«Хочу попробовать перебраться в НБА. В Европе думают, что могут обращаться с нами, как им вздумается. Я отдавал все силы ради одной команды, а меня просто вышвырнули. Я подписываю контракты, когда этого хочу. Отдавался на сто процентов, сплачивал коллектив, отлично тренировался и следил за тем, чтобы партнёры делали то же самое. А они пополнили состав другим игроком в то время, когда у меня действовал контракт», — написал игрок в «Твиттере».