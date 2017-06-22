Мутко: женская сборная РФ имеет шансы завоевать золото ОИ-2020

Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что женская сборная России по баскетболу 3x3 имеет все шансы побороться за золотые медали Олимпиады-2020, которая будет проходить в Токио. 21 июня женская сборная РФ впервые в истории выиграла чемпионат мира по баскетболу 3x3.



«Я считаю, что в этой дисциплине баскетбола у нас неплохие команды. Конечно, такая победа на чемпионате мира очень важна, тем более после того, как эта дисциплина стала олимпийской. Мы всегда под новые виды спорта принимаем программы поддержки и развития, и сейчас очень важно, чтобы федерация, министерство спорта, центр сборных команд с учётом этой победы, на базе этой сборной сделали план подготовки к 2020 году. Нужно оказать всяческое содействие этой команде, чтобы она ни в чём не нуждалась и спокойно готовилась к Олимпийским играм в Токио», — цитирует Мутко ТАСС.