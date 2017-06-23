Л. Фрэнк: идея обменять Д. Джордана никогда даже не посещала «Клипперс»

Исполнительный вице-президент «Лос-Анджелес Клипперс» Лоуренс Фрэнк категорически опроверг информацию о том, что организация изучает возможности обмена центрового Деандре Джордана.



«Идея обменять Джордана никогда даже не приходила в голову «Клипперс». Он ключевой элемент развития команды, и мы хотим, чтобы он оставался с нами долго. Поэтому разговоры о его обмене вызывают только смех. Если отследить все подобные слухи, то в них будут фигурировать имена чуть ли ни каждого игрока, кроме лидеров «Голден Стэйт» и Леброна Джеймса», – цитирует Фрэнка ESPN.