Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Рэндольф получил гражданство Словении и сыграет на Евробаскете

23 июня 2017, пятница. 20:48. Баскетбол

Форвард мадридского «Реала» Энтони Рэндольф получил словенский паспорт и сыграет за сборную этой страны на предстоящем первенстве Европы по баскетболу.

«Я рад возможности сыграть за сборную Словении. Это новый вызов в моей карьере. Я постараюсь показать свой лучший баскетбол, чтобы оправдать доверие словенской федерации и тренера сборной Игоря Кокошкова», — приводит слова американца Sportando.

На групповом этапе Евробаскета сборная Словении сыграет с командами Греции, Франции, Польши, Финляндии и Исландии.

«Реал» продлил контракт с Энтони Рэндольфом
Источник: Sportando Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Сборная Словении — Баскетбол Энтони Рэндольф
Новости. Баскетбол
23 июня 2017, пятница
20:48 Рэндольф получил гражданство Словении и сыграет на Евробаскете
20:47 Швед признан лучшим игроком «Химок» в сезоне по версии болельщиков
20:35 «Химки» подтвердили переход Марковича
20:17 «Голден Стэйт» подписал двустороннее соглашение с центровым Буше
18:51 Хиггинс близок к подписанию нового контракта с ЦСКА
17:18 Нтиликина: играть в одной команде с Порзингисом было бы здорово
16:51 «Мемфис» приобрёл права на Айвена Рэбба и Диллона Брукса
16:47 Игорь Каныгин продлил контракт с «Енисеем»
15:42 «Хьюстон» договорился о многолетнем контракте с Кэмероном Оливером
15:11 Напротив арены «Нью-Йорка» разместили билборд «Не обменивайте Порзингиса»
14:06 «Гвозди» Хайнса и Миннерата – в лучших данках Лиги ВТБ сезона-2016/17
13:31 «Юта» обменяла Лайлса в «Денвер»
13:16 Переговоры между «Бостоном» и «Индианой» об обмене Джорджа зашли в тупик
12:59 Личный тренер Джимми Батлера: генменеджер «Чикаго» хуже торговцев наркотиками
12:34 Лонзо Болл: я уже привык быть мишенью для критиков
12:28 Л. Фрэнк: идея обменять Д. Джордана никогда даже не посещала «Клипперс»
11:50 Пелинка: обменом с «Бруклином» «Лейкерс» убили сразу трёх зайцев
11:08 Д. Тэйтум: жду не дождусь, когда начну учиться у Б. Стивенса и А. Томаса
10:47 Генменеджер «Индианы» Притчард: желание Джорджа уйти стало для нас ударом
10:28 Уолтон: пока надеюсь, что Болл приведёт «Лейкерс» к паре побед в Летней лиге
10:15 Нтиликина стал первым игроком из чемпионата Франции, выбранным в топ-10 драфта
10:05 «Енисей» продлил контракт с Заворуевым на следующий сезон
09:40 Впервые в истории НБА в первом раунде драфта было выбрано 16 первокурсников
09:22 Лавар Болл: Лонзо выведет «Лейкерс» в плей-офф в первый же год
07:58 Генменеджер «Бруклина»: Мозгов — ветеран, полезный и в атаке, и в защите
07:18 Майка Джордана с ОИ-1984 продана с аукциона за рекордные $ 274 тыс.
04:46 «Миннесота» обменяла в «Чикаго» на Батлера защитников Данна и Лавина
03:24 Первым номером драфта НБА — 2017 стал защитник Маркелл Фульц
00:17 Олдридж хочет покинуть «Сан-Антонио»
22 июня 2017, четверг
23:49 Тестя президента РФБ Кириленко разыскивают по делу о хищении средств
23:14 Определились все полуфиналисты женского чемпионата Европы по баскетболу
22:40 «Нью-Йорк» готов обменять Порзингиса на Брауна, Краудера и два драфт-пика
21:33 «Миннесота» готова отдать седьмой пик драфта как часть сделки по обмену Батлера
20:08 «Кливленд» не может найти клуб, которому нужен Кевин Лав
19:51 Мозгов: информация об обмене в «Бруклин» стала неожиданностью
19:16 «Сан-Антонио» поборется за Пола и Роуза летом
18:16 Владелец «Нью-Йорка» пропустит драфт НБА из-за выступления со своей группой
17:22 «Химки» близки к подписанию контракта с Марковичем
16:59 Мутко: женская сборная РФ имеет шансы завоевать золото ОИ-2020
15:54 «Реал» продлил контракт с Энтони Рэндольфом
15:33 Уолл: Джордж способен сделать «Вашингтон» претендентом на титул
14:49 Пирс: я считаю Дюранта лучшим игроком НБА
14:26 Лонзо Бол: представители «Лейкерс» сказали мне, что им нравится мой отец
13:44 Уоттс: надеюсь, что в «Бруклине» Мозгов вернётся к своим показателям 2015 года
13:39 «Сан-Антонио» хочет обменять Олдриджа на пик в топ-5 драфта
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Что ждёт Тимофея Мозгова после обмена в «Бруклин»?
Архив →
© championat.com, 2000–2017