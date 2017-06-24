«Сакраменто» разорвал сотрудничество с Аффлало

«Сакраменто Кингз» прекратил сотрудничество с защитником Арроном Аффлало, об этом на своей странице в «твиттере» сообщает инсайдер Шамс Чарания. Калифорнийский клуб должен был принять решение о контракте баскетболиста до 23 июня, когда вся зарплата игрока на следующий сезон становилась гарантированной.

В 2016 году Аффлало подписал с «Сакраменто» двухлетний контракт на $ 25 млн, по его условиям за второй год баскетболисту были гарантированны лишь $ 1,5 млн.

В минувшем регулярном чемпионате Аффлало принял участие в 61 игре, набирая в них в среднем по 8,4 очка, совершая 2 подбора и 1,3 передачи.