Крис Пол и Блэйк Гриффин станут свободными агентами

Разыгрывающий Крис Пол и форвард Блэйк Гриффин уведомили руководство «Лос-Анджелес Клипперс» о том, что они откажутся от опции на сезон-2017/18 и станут неограниченно свободными агентами, сообщает ESPN.



Отметим, что только «Клипперс» может предложить Полу максимальный контракт на пять лет и $ 205 млн. Другие клубы смогут дать разыгрывающему $ 152 млн за четыре сезона.



Кроме «Клипперс», на Пола претендует «Сан-Антонио Спёрс». В услугах Гриффина заинтересованы «Оклахома-Сити Тандер» и «Бостон Селтикс».

«Сан-Антонио» поборется за Пола и Роуза летом