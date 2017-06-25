Аарон Джексон отклонил предложение «Олимпиакоса»

Экс-защитник ЦСКА Аарон Джексон, после прекращения сотрудничества с московским клубом получил предложение от «Олимпиакоса» и «Анадолу Эфес». Как сообщает Eurohoops, американец уже отклонил вариант с греческим клубом, который предлагал ему двухлетний контракт на сумму $ 2 млн.

Вместе с тем, Джексон не дал своего согласия и стамбульскому клубу, который готов заплатить баскетболисту $ 2,5 млн за два года. Сообщается, что игрок ждёт предложений из НБА, и даст ответ турецкому клубу лишь тогда, когда прояснится будущее с его возможной карьерой за океаном.

В минувшем сезоне Евролиги на счету Джексона 34 поединка, в которых он набирал в среднем по 8 очков, совершал по 3,6 передачи и собирал по 1,4 подбора. В Единой лиге ВТБ в активе американца 32 матча, в которых он собирал коллекцию из 8 очков, 4 передач и 1,8 подбора в среднем.