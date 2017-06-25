Бил: после вылета из плей-офф посмотрел только последний матч финала

Атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил признался, что после поражения в плей-офф НБА от «Бостон Селтикс» на время потерял интерес к баскетболу.



«Я был очень расстроен после седьмого матча серии с «Бостоном». Поэтому после этого посмотрел только последний поединок финала.

Но теперь сезон завершён, чемпионом стал «Голден Стэйт», и нужно двигаться вперёд. Необходимо готовиться к следующему сезону, работать над собой. Я до сих пор ни разу даже не брал мяч в руки», – цитирует Била Washington Post.