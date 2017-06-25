«Юта» ближе всех к подписанию Теодосича

Разыгрывающий московского ЦСКА Милош Теодосич близок к переходу в «Юту Джаз». Клуб из Солт-Лейк-сити является главным вариантом продолжения карьеры серба в НБА.

В «Джаз» уверены в организаторских способностях Теодосича и потому хотят его заполучить. Главный тренер «Юты» Куин Снайдер в сезоне-2012/13 работал ассистентом наставника «армейцев» Этторе Мессины, где успел посотрудничать с Теодосичем. Позднее он говорил, что серб умеет на площадке всё, сообщает сербская газета Politika.

ЦСКА ранее предложил Теодосичу новый контракт, но серб хочет попробовать свои силы в НБА.