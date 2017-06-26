Блок-шоты Курбанова, Кларка и Тимма – в числе лучших в Лиге ВТБ сезона-2016/17

Единая лига ВТБ представила видео, посвящённое лучшим блок-шотам сезона-2016/17. В их число вошли блоки форварда ЦСКА Никиты Курбанова, форварда УНИКСа Коти Кларка, форварда «Автодора» Майкла Карреры, форварда «Зенита» Яниса Тиммы и защитника «Астаны» Роберта Лоури.



Наибольшее количество блок-шотов в минувшем сезоне совершил центровой УНИКСа Артём Параховский (39). Средний показатель лучше у центрового «Калева» Миккелла Глэднесса (1,54).



Видео доступно на официальном канале Единой лиги ВТБ в YouTube.