Казинс работает над снижением веса

Центровой «Нью-Орлеан Пеликанс» Демаркус Казинс активно работает над снижением веса, сообщает NBC Sports.



26-летний баскетболист трудится под руководством персонального тренера форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Джулиуса Рэндла, а также соблюдает специальную диету.



«Когда я увидел Казинса этим летом, его тело выглядело великолепно. Он пригласил нас в свой дом на обед. Демаркус действительно ел только здоровую пищу, которую готовит его новый повар. Я был сильно впечатлён тем, как он готовится к новому сезону», – сказал главный тренер «Пеликанс» Элвин Джентри.



Отметим, что в прошлом сезоне официальный вес Демаркуса составлял 122,5 кг.



Фото доступно на официальной странице Казинса в «Инстаграме».