Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Казинс работает над снижением веса

26 июня 2017, понедельник. 13:36. Баскетбол

Центровой «Нью-Орлеан Пеликанс» Демаркус Казинс активно работает над снижением веса, сообщает NBC Sports.

26-летний баскетболист трудится под руководством персонального тренера форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Джулиуса Рэндла, а также соблюдает специальную диету.

«Когда я увидел Казинса этим летом, его тело выглядело великолепно. Он пригласил нас в свой дом на обед. Демаркус действительно ел только здоровую пищу, которую готовит его новый повар. Я был сильно впечатлён тем, как он готовится к новому сезону», – сказал главный тренер «Пеликанс» Элвин Джентри.

Отметим, что в прошлом сезоне официальный вес Демаркуса составлял 122,5 кг.

Фото доступно на официальной странице Казинса в «Инстаграме».

Источник: NBC Sports Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Нью-Орлеан Пеликанс Демаркус Казинс Элвин Джентри Фото
Новости. Баскетбол
26 июня 2017, понедельник
14:31 Хиггинс продлил контракт с ЦСКА до 2019 года
13:36 Казинс работает над снижением веса
13:09 Дрэймонд Грин назвал всех 34 игроков, которых выбрали на драфте-2012 до него
12:52 Блок-шоты Курбанова, Кларка и Тимма – в числе лучших в Лиге ВТБ сезона-2016/17
12:14 Дрекслер: «Бостон» 60-х был первой суперкомандой
11:37 Маркович: Евролига вздохнёт с облегчением, если Теодосич перейдёт в НБА
11:22 Кармело Энтони и Дуэйн Уэйд могут перейти в «Кливленд»
11:03 Маркович: переход в «Химки» стал для меня своего рода вызовом
10:16 «Кливленд», «Индиана» и «Денвер» обсуждают обмен с участием Джорджа и Лава
09:47 Том Тибодо встретил Джимми Батлера в аэропорту
09:23 Беглова перешла в УГМК
00:13 «Даллас» откажется от опции в контракте Новицки и подпишет с ним новый контракт
25 июня 2017, воскресенье
23:27 Женская сборная Испании выиграла Евробаскет-2017
22:47 Милош Теодосич женился
21:42 «Миннесота» заинтересована в услугах Кайла Лоури
20:13 «Юта» ближе всех к подписанию Теодосича
19:08 Гарнетт провёл тренировку с Шаричем и Эмбиидом
18:38 Форвард «Чикаго» Ципсер, вероятно, не сыграет на Евробаскете
17:36 «Хьюстон» имеет высокие шансы подписать контракт с Полом
17:21 Эйндж: «Бостон» не был близок к обмену Джимми Батлера
17:04 Лиллард хотел бы видеть в «Портленде» Энтони Дэвиса
15:24 «Локомотив-Кубань» заинтересован в услугах Мачюлиса
14:38 Болельщики «Чикаго» начали сбор средств для увольнения руководства
13:26 Фойл: чтобы не разориться, игрокам НБА нужно следить за расходами даже матерей
13:14 Бил: после вылета из плей-офф посмотрел только последний матч финала
13:03 Генменеджер «Шарлотт» Рич Чо перепутал Дуэйна Бэйкона с Дуэйном Уэйдом
12:28 Генменеджер «Юты» Линдси: у нас очень большие ожидания от Экзама
12:00 Новицки: когда меня назвали детёнышем жирафа, подумал, что это комплимент
11:33 Кириленко: РФБ сосредочится на заявке на проведение Кубка мира — 2023
10:56 Продление контракта с Ноэлем будет приоритетной целью «Далласа» в межсезонье
10:10 Кьюбан: сказал, что уволю того, кто сообщит СМИ о планах «Далласа» на драфте
09:41 Нтиликина: я буду великолепно взаимодействовать с Порзингисом
09:16 Айзея Томас: если бы я был на 10-15 сантиметров выше, стал бы лучшим в мире
00:21 Аарон Джексон отклонил предложение «Олимпиакоса»
24 июня 2017, суббота
23:18 Испания и Франция сыграют в финале женского Евробаскета
22:58 Сербия и Латвия примут женский Евробаскет-2019
21:58 Адетокунбо: хочу стать чемпионом с «Милуоки»
21:04 «Даллас» сохранил Йоги Феррелла на следующий сезон
19:55 Эйндж: не думаю, что в «Нью-Йорке» всерьёз намерены обменять Порзингиса
18:30 «Локомотив-Кубань» проявляет интерес к Дженкинсу и Фоггу
17:16 Тайс покинул «Бамберг» и попробует закрепиться в «Бостоне»
16:24 «Миннесота» отказалась менять Лавина и Данна на Батлера по ходу сезона
15:38 Оукли: Порзингис поступил неправильно, пропустив встречу с руководством клуба
15:29 М. Джонсон: на данный момент «Лейкерс» не близки к заключению какой-либо сделки
15:21 Источник: Уэйд будет добиваться выкупа контракта с «Чикаго»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Что ждёт Тимофея Мозгова после обмена в «Бруклин»?
Архив →
© championat.com, 2000–2017