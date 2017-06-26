Расселл: слова Мэджика Джонсона не имеют значения

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Д'Анджело Расселл заявил, что ему безразличны слова президента «Лос-Анджелес Лейкерс» по баскетбольным операциям Мэджика Джонсона, сказанные после его обмена. Джонсон заявил, что вместо Расселла ему нужен лидер команды.

«Я просто рад быть здесь. Его слова уже в прошлом, так что, честно говоря, не имеют значения.

Я не обращаю внимания на чужую неправоту. Мне это безразлично. Услышав об обмене, я был удивлён. Но смотрел на это как на праздник, а не как на что-то плохое», — приводит слова Расселла Basketball Insiders.