Колдуэлл-Поуп и Роберсон получили квалификационные предложения

«Детройт Пистонс» сделал квалификационное предложение атакующему защитнику Кентавиусу Колдуэлл-Поупу. В связи с этим с 1 июля защитник станет ограниченно свободным агентом и «Пистонс» получат право сохранить его в составе, повторив любое полученное им предложение.

Квалификационное предложение также получил Андре Роберсон из «Оклахома-Сити Тандер». Игрок попал во вторую символическую сборную НБА по игре в обороне.

Квалификационное предложение Колдуэлл-Поупу составляет $ 4,9 млн, Роберсону — $ 4,6 млн.