Лучший данк сезона НБА—2016/17

Бросок сверху в исполнении защитника «Оклахома-Сити Тандер» Виктора Оладипо в гостевом матче с «Атланта Хоукс» (102:99) был признан лучшим данком сезона НБА—2016/17. Победа в номинации присуждалась по результатам зрительского голосования на официальном сайте лиги, а также по хештегам в социальных сетях.

Оладипо во второй четверти поединка мощно вколотил сверху с сопротивлением центрового Дуайта Ховарда. Матч состоялся 5 декабря 2016 года.

Видео данка Оладипо можно посмотреть на официальном канале НБА в YouTube.