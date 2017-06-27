Кавай Леонард – автор лучшего блок-шота в сезоне-2016/17

Форвард «Сан-Антонио Спёрс» Кавай Леонард стал победителем в номинации «Лучший блок-шот сезона».



Другими финалистами в этой номинации были центровой «Майами Хит» Хассан Уайтсайд и форвард «Нью-Йорк Никс» Кристапс Порзингис. Победитель был определён путём голосования болельщиков.



Напомним, что Леонард также был номинирован на звание лучшего игрока оборонительного плана, которая досталась форварду «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонду Грину.



Видео доступно на официальной странице «Сан-Антонио» в «Инстаграме».