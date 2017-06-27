Кириленко: сборной России по силам побороться за медали на Евробаскете-2017

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко считает, что мужской сборной России по силам побороться за медали на чемпионате Европы 2017 года.



«Я считаю, что нам по силам играть в полуфинале и бороться за медали. Я ожидал успешного выступления от женской сборной, но мои ожидания, увы, не оправдались. Мне кажется, что наши девушки вполне могли завоевать медали. Посмотрите на команду Бельгии, никто не воспринимал их всерьёз: дескать, как мы вообще могли ей проиграть? Но эта сборная в итоге завоевала бронзу, проиграв за весь турнир лишь один матч – полуфинал с испанками, которые стали чемпионками. Вот вам и сборная Бельгии», — цитирует Кириленко «Р-Спорт».