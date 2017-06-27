Руководители ЦСКА приняли участие во встрече клубов Евролиги

Президент ЦСКА Андрей Ватутин и вице-президент клуба Наталия Фураева приняли участие во встрече руководителей клубов Евролиги, обладающих лицензией А этого турнира.

На мероприятии не смогли присутствовать лишь делегаты из «Милана». Во время заседаний рабочей группы обсуждался итог перехода на двухкруговую систему, задуманного ещё в 2011 году, и стратегический план на следующую пятилетку.

«Два дня работы получились интенсивными и продуктивными. Мы обсудили много деталей стратегии развития Евролиги вплоть до 2025 года не только как турнира лучших клубов, но и как бизнес-продукта, даже затронули тему динамично развивающегося киберспорта.

В ходе дискуссии возникло множество деталей, которые пока договорились оставить конфиденциальными. Отдельно хочу поблагодарить Евролигу за выбор места для встречи. Замок Шантильи по-настоящему впечатляет, здесь собрана самая большая коллекция шедевров искусства после Лувра, проходили съёмки одной из классических серий Джеймса Бонда с Роджером Муром в главной роли», — приводит слова Ватутина официальный сайт ЦСКА.