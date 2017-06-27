Ассисты Теодосича и Шведа — среди лучших передач Лиги ВТБ сезона-2016/17

Официальный сайт Единой лиги ВТБ представил ролик, посвящённый лучшим передачам в матчах сезона-2016/17. В четырёх эпизодах топ-10 был представлен разыгрывающий «Химок» Алексей Швед, ещё в двух принял участие защитник ЦСКА Милош Теодосич.

Третье место в топ-10 занимает экс-защитник ЦСКА Аарон Джексон, отдавший роскошную передачу из-за спины на Кори Хиггинса, второе место у Милоша Теодосича, отметившегося пасом через половину площадки на Виталия Фридзона, первого места в топ-10 удостоился пас Алексея Шведа через всю площадку на Маркела Брауна.

Видео доступно на официальном канале лиги на сервисе YouTube.