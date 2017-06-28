Дюрант поздравил Уэстбрука с титулом MVP

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант поздравил своего бывшего одноклубника Рассела Уэстбрука с получением титула MVP регулярного чемпионата.

«Много лет назад я говорил, что MVP этого года Расселл Уэстбрук получит этот титул, так что вы все должны отметить моё понимание игры. Этот парень пришёл словно из компьютерной игры и порвал всех. Это достойно уважения.

Также хочу поздравить Джеймса Хардена — за пять лет он вышел на новый уровень игры. Однажды он тоже станет MVP, он уже MVP, потому что у него получилось вызвать гордость у многих людей.

Яннис Адетокунбо — особенный игрок, таких мы не видели прежде. Однажды он тоже станет MVP лиги", — приводит слова Дюранта The Score.