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Дюрант поздравил Уэстбрука с титулом MVP

28 июня 2017, среда. 00:08. Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант поздравил своего бывшего одноклубника Рассела Уэстбрука с получением титула MVP регулярного чемпионата.

«Много лет назад я говорил, что MVP этого года Расселл Уэстбрук получит этот титул, так что вы все должны отметить моё понимание игры. Этот парень пришёл словно из компьютерной игры и порвал всех. Это достойно уважения.

Также хочу поздравить Джеймса Хардена — за пять лет он вышел на новый уровень игры. Однажды он тоже станет MVP, он уже MVP, потому что у него получилось вызвать гордость у многих людей.

Яннис Адетокунбо — особенный игрок, таких мы не видели прежде. Однажды он тоже станет MVP лиги", — приводит слова Дюранта The Score.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Джеймс Харден Кевин Дюрант Расселл Уэстбрук Яннис Адетокунбо
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