«Сан-Антонио», «Лос-Анджелес Клипперс» и ещё 5 команд заинтересованы в Игуодале

С 1 июля форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала станет свободным агентом. Уже сейчас семь команд готовы сделать предложение о сотрудничестве MVP финала плей-офф 2015 года.

Как сообщает The Score, в услугах баскетболиста заинтересованы «Сан-Антонио Спёрс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Миннесота Тимбервулвз», «Орландо Мэджик», «Юта Джаз», «Бруклин Нетс» и «Филадельфия Сиксерс».

Вместе с тем нынешняя команда Игуодалы также не против сохранить его в составе. Некоторые признаки говорят о том, что игрок подпишет новый контракт с командой из Окленда. В частности, ранее сообщалось, что Кевин Дюрант готов отказаться от максимального контракта ради сохранения состава «Голден Стэйт».

В минувшем регулярном чемпионате Игуодала провёл 76 матчей, набирая в них в среднем 7,6 очка, совершая 4 подбора и раздавая 3,4 передачи. В плей-офф на его счету 16 матчей, в которых он набирал в среднем по 7,2 очка, совершал 4 подбора и 3,2 передачи.