ESPN: Леброн Джеймс никогда не согласится на переход в «Клипперс»

Журналист ESPN Майк Уайз сообщил, что форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс ни за что не согласится на переход в «Лос-Анджелес Клипперс».

«Я знаю об этом от очень авторитетного источника. Не могу назвать его имя, но могу заверить, что это знающий человек. Леброн никогда не станет игроком «Клипперс», – сказал Уайз в передаче Freddie and Fritz.

Ранее сообщалось, что Джеймс следующим летом может сменить клуб и перейти в «Лос-Анджелес Лейкерс» или «Майами Хит». Контракт Леброна с «Кливлендом» рассчитан до 2019 года, но в нём есть опция разрыва отношений следующим летом.