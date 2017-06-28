Владелец «Нью-Йорка» рассматривает возможность увольнения Фила Джексона

Руководство «Нью-Йорк Никс» 28 июня встретится с президентом Филом Джексоном, чтобы обсудить его будущее в организации, сообщает ESPN. В последние дни Джексон активно общается с владельцем «Нью-Йорка» Джеймсом Доланом по поводу возможных путей развития организации. При этом Долан рассматривает и возможность увольнения президента.

Контракт Джексона с «Никс» действует ещё в течении двух лет. Однако за три полных сезона с ним в роли президента команда ни разу не вышла в плей-офф, проигрывала как минимум по 50 матчей в каждом регулярном чемпионате и имеет общее соотношение побед и поражений 80-166.