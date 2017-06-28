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Дадли пропустит от трёх до четырёх месяцев после операции на ноге

28 июня 2017, среда. 12:44. Баскетбол

Лёгкий форвард «Финикс Санз» Джаред Дадли пропустит от трёх до четырёх месяцев после операции на пальце левой ноги, сообщает официальный сайт организации. Если процесс восстановления пойдёт по оптимистичному сценарию, то игрок будет готов участвовать в тренировочном лагере и предсезонных матчах.

В минувшем сезоне 31-летний Дадли, перешедший в «Финикс» из «Вашингтон Уизардс» прошлым летом, набирал по 6,8 очка, совершал по 3,5 подбора и отдавал по 1,9 передачи за 21 минуту в среднем за игру в регулярном чемпионате.

Источник: Официальный сайт "Финикс Санз" Сообщить об ошибке
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Финикс Санз Джаред Дадли
Новости. Баскетбол
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