«Химки» близки к подписанию контракта с Дмитрием Кулагиным

Как стало известно «Чемпионату», подмосковные «Химки» близки к подписанию контракта с защитником столичного ЦСКА Дмитрием Кулагиным.

В «Химках» отказались комментировать эту информацию.

Контракт Кулагина-старшего с ЦСКА истёк, и «армейский» клуб не стал продлевать соглашение с 24-летним игроком. В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Дмитрий провёл 26 матчей, в которых в среднем набирал по 7,9 очка и отдавал по 2,5 передачи. В завершившемся розыгрыше Евролиги защитник принял участие в 17 матчах, набирая по 3,9 очка и отдавая по 1,2 передачи в среднем за игру.