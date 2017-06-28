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«Нью-Йорк» официально уволил Фила Джексона

28 июня 2017, среда. 17:49. Баскетбол

«Нью-Йорк Никс» официально объявили о расставании с президентом по баскетбольным операциям Филом Джексоном.

«Тщательно всё обдумав, мы решили, что „Никс“ двинутся в новом направлении. Фил Джексон — одна из самых успешных личностей в истории НБА. Его наследие ни с чем не сравнимо. Мы желаем ему всего самого хорошего и благодарим за вклад в „Никс“ в качестве игрока и руководителя», — прокомментировал расторжение контракта владелец «Никс» Джеймс Долан.

Ранее сообщалось, что на место Джексона «Никс» хотят нанять Масаи Уджири.

Источник: Официальный сайт "Нью-Йорк Никс" Сообщить об ошибке
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Нью-Йорк Никс Фил Джексон
Новости. Баскетбол
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