«Нью-Йорк» официально уволил Фила Джексона

«Нью-Йорк Никс» официально объявили о расставании с президентом по баскетбольным операциям Филом Джексоном.

«Тщательно всё обдумав, мы решили, что „Никс“ двинутся в новом направлении. Фил Джексон — одна из самых успешных личностей в истории НБА. Его наследие ни с чем не сравнимо. Мы желаем ему всего самого хорошего и благодарим за вклад в „Никс“ в качестве игрока и руководителя», — прокомментировал расторжение контракта владелец «Никс» Джеймс Долан.

Ранее сообщалось, что на место Джексона «Никс» хотят нанять Масаи Уджири.