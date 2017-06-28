Джей Ар Смит: НБА безумствует из-за «Голден Стэйт»

Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит считает, что обмен Криса Пола из «Лос-Анджелес Клипперс» в «Хьюстон Рокетс» вызван фактором «Голден Стэйт Уорриорз».

«Сейчас в нашей лиге так делаются дела. Лига безумствует из-за „Уорриорз“, — приводит слова Смита Washington Post.

Прошлым летом «Голден Стэйт» подписал контракт с форвардом Кевином Дюрантом, ранее выступавшим за «Оклахома-Сити Тандер». Появление звёздного новичка помогло «Уорриорз» в нынешнем сезоне стать чемпионами, завоевав второй титул за три года.