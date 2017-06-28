«Клипперс» сосредоточатся на продлении контракта с Гриффином после обмена Пола

Руководство «Лос-Анджелес Клипперс» после обмена Криса Пола намерено сосредоточить свои усилия на заключении нового контракта с мощным форвардом Блэйком Гриффином. Этим летом Гриффин станет свободным агентом и в «Клипперс» полагают, что обмен Пола поможет им сохранить форварда, сообщает Bleacher Report.

Гриффин может подписать с «Клипперс» пятилетний контракт на сумму в $ 175 млн, или контракт на $ 130 млн с любым другим клубом.

Ранее стало известно, что «Клипперс» обменяют Пола в «Хьюстон Рокетс». Он также должен был стать свободным агентом и не собирался оставаться в клубе.