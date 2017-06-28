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«Клипперс» сосредоточатся на продлении контракта с Гриффином после обмена Пола

28 июня 2017, среда. 20:49. Баскетбол

Руководство «Лос-Анджелес Клипперс» после обмена Криса Пола намерено сосредоточить свои усилия на заключении нового контракта с мощным форвардом Блэйком Гриффином. Этим летом Гриффин станет свободным агентом и в «Клипперс» полагают, что обмен Пола поможет им сохранить форварда, сообщает Bleacher Report.

Гриффин может подписать с «Клипперс» пятилетний контракт на сумму в $ 175 млн, или контракт на $ 130 млн с любым другим клубом.

Ранее стало известно, что «Клипперс» обменяют Пола в «Хьюстон Рокетс». Он также должен был стать свободным агентом и не собирался оставаться в клубе.

Источник: Bleacher Report Сообщить об ошибке
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Теги
Лос-Анджелес Клипперс Блэйк Гриффин Крис Пол
Новости. Баскетбол
28 июня 2017, среда
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