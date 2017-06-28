«Клипперс» получат от «Хьюстона» Харрела

«Лос-Анджелес Клипперс» также получат мощного форварда Монтрезла Харрелла как часть сделки с «Хьюстон Рокетс» по обмену Криса Пола, сообщает Брэд Тёрнер из Los Angeles Times. Ранее сообщалось, что «Клипперс» также достанутся разыгрывающий Патрик Беверли, атакующий защитник Лу Уильямс, форвард Сэм Деккер и драфт-пик первого раунда 2018 года.

В регулярном первенстве сезона-2016/17 23-летний Харрелл набирал в среднем по 9,1 очка, 3,8 подбора и 1,1 передачи за 18,2 минуты на площадке. Он провёл 57 матчей и в 14 из них появлялся в стартовом составе.