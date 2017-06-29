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Пол попрощался с «Клипперс»

29 июня 2017, четверг. 00:00. Баскетбол

Разыгрывающий Крис Пол опубликовал прощальную речь. Ранее стало известно, что он перейдёт из «Лос-Анджелес Клипперс» в «Хьюстон Рокетс».

«Сейчас я испытываю столько эмоций и даже не знаю, что сказать. Много любви и слёз. Мне очень повезло играть в баскетбол, и я благодарен за эту возможность. К таким моментам просто невозможно подготовиться. Хотел бы поблагодарить болельщиков «Клипперс». В последние шесть лет вы тепло принимали не только меня, но и мою семью. Мы любим всех вас. Сейчас мои мысли в первую очередь связаны с ребятами из LA's Best и Brotherhood Crusade. Вы изменили мою жизнь. Неважно, куда я отправляюсь работать – нам предстоит ещё многое сделать», – написал Пол в «Инстаграме».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Лос-Анджелес Клипперс Хьюстон Рокетс Крис Пол
Новости. Баскетбол
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