Источник: Мо Уильямс намерен возобновить игровую карьеру

Защитник Мо Уильямс хочет возобновить карьеру и вернуться в НБА спустя год, сообщил инсайдер Yahoo Sports Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».

В сентябре прошлого года сообщалось, что Уильямс завершил карьеру игрока. Он пропустил весь сезон-2016/17, однако сейчас, по данным его агента, активно работает над возвращением в лигу.

На счету 34-летнего Уильямса 13 сезонов в НБА, в сезоне-2015/16 он завоевал чемпионский перстень в составе «Кливленда». За карьеру защитник успел также поиграть за «Юту Джаз», «Милуоки Бакс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Миннесоту Тимбервулвз» и «Шарлотт Хорнетс».