Тиг может пополнить состав «Нью-Йорка»

Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Джефф Тиг, став неограниченно свободным агентом, может перейти в «Нью-Йорк Никс», сообщает ESPN. По данным источника, стороны проявляют обоюдный интерес к возможной сделке.



Ранее сообщалось, что руководство «Никс» заинтересовано в подписании нового контракта с защитником Дерриком Роузом, который 1 июля впервые в своей карьере станет свободным агентом.

В минувшем сезоне 29-летний Тиг провёл 82 матча в регулярном чемпионате НБА, в среднем за игру набирая 15,3 очка и делая 7,8 передачи.