О. Риверс о конфликте Д. Риверса и Криса Пола: эти лживые слухи — просто комедия

Защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Остин Риверс не считает, что его отец и главный тренер команды Док Риверс виноват в уходе разыгрывающего Криса Пола в «Хьюстон Рокетс».

«Клипперс» обменяли Пола в «Рокетс» на семерых игроков, один драфт-пик и денежную компенсацию. Ранее появилась информация, что Пол был недоволен особым отношением Дока Риверса к Остину. Ключевым событием стал отказ Риверса-старшего от сделки, по которой Риверс-младший с Полом Пирсом и Джамалом Кроуфордом должны были перейти в «Нью-Йорк Никс» в обмен на Кармело Энтони и Сашу Вуячича.

«Эти лживые слухи — просто комедия. Просто удивительно. Люди готовы сказать, что угодно, чтобы привлечь внимание. Смешно», – написал Остин Риверс на своей странице в «Твиттере».