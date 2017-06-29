Мозгов: для достижения чемпионского уровня важна каждая деталь

Российский центровой Тимофей Мозгов, перешедший этим летом в «Бруклин Нетс», пообещал, что будет полностью отдаваться работе на тренировках и в матчах, чтобы помочь команде выйти на чемпионский уровень.



«Я видел, как работают эти парни. Видел, что значит быть профессионалом изо дня в день. Это тренировки, лечение, правильное питание и всё остальное. Нужно внимательно относиться к каждой детали», – приводит слова Мозгова официальный сайт клуба.

26 июня «Нетс» представили Мозгова и разыгрывающего Д'Анджело Расселла в качестве своих игроков. Мозгов получил в новом клубе номер 20, а Расселл будет играть под номером 1.