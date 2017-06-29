Док Риверс: «Клипперс» было важно получить Беверли, Деккера и Харрелла за Пола

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс прокомментировал обмен разыгрывающего Криса Пола в «Хьюстон Рокетс».



«Я ненавижу то, как всё закончилось. Мне хотелось, чтобы мы победили, но нам нравится, где сейчас находится наша организация. Я думаю, что в сложившихся обстоятельствах мы проделали потрясающую работу. Нам удалось заполучить Патрика Беверли, Деккера и Монтрезла. Это было очень важно для нас», – приводит слова Риверса The Score.



Напомним, что «Клипперс» получили от «Хьюстона» семерых игроков за Пола.

«Клипперс» получили от «Хьюстона» семерых игроков за Пола