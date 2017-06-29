Хэйворд планирует встретиться с «Майами», «Бостоном» и «Ютой»

Форвард Гордон Хэйворд, который 1 июля получит статус неограниченно свободного агента, планирует провести встречи с представителями «Майами Хит», «Бостон Селтикс» и «Юты Джаз», сообщает The Salt Lake Tribune.



Отмечается, что Хэйворд не хочет долго тянуть с выбором клуба, где продолжит карьеру.



Первую встречу форвард проведёт с «Майами» 1 июля, а через два дня встретится с «Джаз». На данный момент неизвестно, когда Гордон планирует провести переговоры с «Селтикс».



В минувшем регулярном сезоне 27-летний баскетболист собирал коллекцию из 21,9 очка, 5,4 подбора, 3,5 передачи и 1,0 перехвата за 34,5 минуты в среднем за игру.

«Бостон» рассчитывает вначале подписать Хэйворда, а потом выменять Джорджа