Лига ВТБ представила видео лучших моментов с участием Миннерата в сезоне-2016/17

Единая лига ВТБ представила видео, посвящённое лучшим моментам с участием бывшего форварда «Автодора» Ника Миннерата в минувшем сезоне.



В регулярном чемпионате Миннерат принял участие в 22 матчах. 28-летний баскетболист проводил на площадке в среднем по 34,0 минуты, набирал по 23,3 очка, собирал по 6,8 подбора, отдавал по 1,1 передачи, а также совершал по 0,7 перехвата и 0,1 блок-шота за матч.



Отметим, что Миннерат завершил сезон-2016/17 с лучшим показателем очков в среднем за игру.



Видео доступно на официальном канале Лиги ВТБ в YouTube.