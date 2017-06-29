Мба а Муте отказался от опции продления контракта с «Клипперс»

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Люк Ричард Мба а Муте отказался от опции продления контракта с клубом. За следующий сезон он мог заработать $ 2,3 млн, но предпочёл стать неограниченно свободным агентом, сообщает корреспондент ESPN Крис Хэйнс.

В прошедшем сезоне 30-летний Мба а Муте набирал в среднем по 6,1 очка и 2,2 подбора за 22,3 минуты на площадке в регулярном первенстве и 7,6 очка и 4,9 подбора за 32,0 минуты на площадке в плей-офф. До «Клипперс» он выступал за «Милуоки Бакс», «Сакраменто Кингз», «Миннесота Тимбервулвз» и «Филадельфия Сиксерс».