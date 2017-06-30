«Милан» предлагает Аарону Джексону двухлетний контракт на $ 2,4 млн

«Милан» предлагает разыгрывающему Аарону Джексону двухлетний контракт на общую сумму $ 2,4 млн, сообщает La Gazzetta dello Sport.

31-летний Джексон после окончания минувшего сезона покинул ЦСКА, за который выступал в течение последних пяти лет. Он уже получал предложения от «Анадолу Эфес» и «Олимпиакоса», но отклонил их. Также в его услугах был заинтересован тель-авивский «Маккаби».

В прошлом сезоне защитник в составе «армейцев» набирал по 7,6 очка и отдавал по 3,6 передачи за 21 минуту в среднем за игру в Евролиге и записывал в актив по 8,2 очка и 4 передачи за 20 минут в Единой лиге ВТБ.