Тони Снелл подпишет с «Милуоки» новый контракт

Форвард «Милуоки Бакс» Тони Снелл подпишет новое соглашение с командой из Висконсина, сообщает ESPN. С 1 июля игрок станет ограниченно свободным агентом, ожидается, что в «Милуоки» ему предложат контракт с зарплатой на $ 10-12 млн.

Снелл стал игроком «Милуоки» в минувшем сезоне, перейдя сюда из «Чикаго Буллз»в обмен на Майкла Картер-Уильямса. В предыдущем регулярном чемпионате форвард сыграл в 80 матчах, набирая в них в среднем по 8,5 очка, делая 3,1 подбора и 1,2 передачи. В плей-офф средние показатели Снелла в 10 поединках достигали 10 очков, 2,3 подбора и 1,5 передачи.