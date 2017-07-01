Зак Рэндольф проведёт встречи с «Оклахома-Сити», «Клипперс» и «Сакраменто»

Форвард Зак Рэндольф, который 1 июля стал неограниченно свободным агентом, встретится с «Оклахома-Сити Тандер», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Сакраменто Кингз», сообщает журналист NBA.com Дэвид Олдридж.



Последние восемь сезонов Рэндольф провёл в «Мемфис Гриззлиз».



В минувшем регулярном чемпионате 35-летний форвард принял участие в 73 матчах. Зак проводил на площадке по 24,5 минуты, набирал по 14,1 очка, собирал по 8,2 подбора, отдавал по 1,7 передачи, а также совершал по 0,5 перехвата и 0,1 блок-шота в среднем за игру.