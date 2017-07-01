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ЦСКА хочет приобрести центрового Тибора Пляйсса

1 июля 2017, суббота. 15:57. Баскетбол

Московский ЦСКА заинтересован в услугах немецкого центрового Тибора Пляйсса, сообщает KrepSinis. Прошлый сезон Пляйсс провёл в составе турецкого «Галатасарая», набирая в среднем по 7,7 очка и 4,6 подбора в матчах Евролиги.

До этого Пляйсс пробовал свои силы в НБА, где провёл 12 матчей за «Юту Джаз» в сезоне-2015/16. Его средние показатели составили 2,0 очка и 1,3 подбора за 6,8 минуты на площадке.

ЦСКА также стремился укрепить переднюю линию Крисом Синглтоном из «Панатинаикоса», но американец надеется вернуться в НБА.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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