ЦСКА хочет приобрести центрового Тибора Пляйсса

Московский ЦСКА заинтересован в услугах немецкого центрового Тибора Пляйсса, сообщает KrepSinis. Прошлый сезон Пляйсс провёл в составе турецкого «Галатасарая», набирая в среднем по 7,7 очка и 4,6 подбора в матчах Евролиги.

До этого Пляйсс пробовал свои силы в НБА, где провёл 12 матчей за «Юту Джаз» в сезоне-2015/16. Его средние показатели составили 2,0 очка и 1,3 подбора за 6,8 минуты на площадке.

ЦСКА также стремился укрепить переднюю линию Крисом Синглтоном из «Панатинаикоса», но американец надеется вернуться в НБА.