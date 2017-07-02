«Голден Стэйт» предложит Игуодале трёхлетний контракт

Руководство «Голден Стэйт Уорриорз» попробует удержать в составе команды форварда Андре Игуодалу, ставшего с 1 июля свободным агентом. По сообщениям издания Mercury News, команда из Окленда планирует провести встречу с игроком и предложить ему трёхлетнее соглашение, по которому он сможет заработать $ 45 млн. В свою очередь Игуодала дал согласие сесть за стол переговоров.

Ранее сообщалось, что в услугах форварда заинтересованы в «Лос-Анджелес Клипперс», «Сан-Антонио Спёрс» и ещё в пяти командах НБА.

В минувшем сезоне 33-летний Игуодала, выступающий за «Уорриорз» с 2013 года, набирал по 7,6 очка, совершал по 4 подбора и отдавал по 3,4 передачи за 26 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 7,2 очка, 4,1 подбора 3,2 передачи за 26 минут в плей-офф.