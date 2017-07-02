«Хьюстон» и «Кливленд» обсуждают возможность обмена Шамперта

«Хьюстон Рокетс» проявляет интерес к услугам атакующего защитника «Кливленд Кавальерс» Имана Шамперта, сообщает на своей странице в «Твиттере» Эдриен Войнаровски.

Стороны обсуждают возможный обмен баскетболиста, при этом неизвестно, какую компенсацию получит команда из Огайо в случае ухода игрока.

Шамперт выступает в «Кливленде» с 2014 года. В минувшем регулярном чемпионате он сыграл в 76 поединках, набирая в среднем по 7,5 очка и 2,9 подбора за чуть более чем 25 минут на площадке. В плей-офф в активе игрока 17 матчей, в которых он набирал по 4,4 очка и совершал по 2,8 подбора.