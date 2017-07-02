«Денвер» стал главным претендентом на подписание контракта с Полом Миллсэпом

«Денвер Наггетс» стал главным претендентом на подписание контракта с мощным форвардом Полом Миллсэпом, имеющим статус неограниченно свободного агента, сообщает официальный сайт НБА. Это произошло после того, как переговоры Миллсэпа с другими заинтересованными в его услугах организациями «Финикс Санс» и «Миннесота Тимбервулвз» зашли в тупик.

В минувшем сезоне 32-летний форвард в составе «Атланта Хоукс» набирал по 18,1 очка, совершал по 7,7 подбора за 34 минуты в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 24,3 очка и 9,3 подбора за 37 минут в плей-офф.