В услугах Бояна Богдановича заинтересованы «Сакраменто», «Денвер» и «Атланта»

В услугах атакующего защитника «Вашингтон Уизардс» Бояна Богдановича заинтересованы «Сакраменто Кингз», «Денвер Наггетс» и «Атланта Хоукс», сообщает ESPN. 28-летний Богданович получил статус ограниченно свободного агента после того, как «Вашингтон» сделал ему квалификационное предложение на следующий сезон в размере $ 4,7 млн. Это означает, что «Уизардс» смогут заблокировать любые предложения по нему от других организаций, гарантировав аналогичные условия.

Средние показатели 28-летнего Богдановича в минувшем сезоне составили 13,7 очка и 3,4 подбора за 26 минут в регулярном чемпионате и 8,8 очка и 4,3 подбора за 20 минут в плей-офф.