«Олимпиакос» подписал контракт с Тилли

Пирейский «Олимпиакос» усилился французским форвардом Кимом Тилли, сообщает Sportando. Соглашение между сторонами рассчитано на два года. Баскетболист перебрался в греческий клуб из «Басконии», за которую выступал с 2014 года.

В минувшем розыгрыше Евролиги Тилли провёл 32 поединка, набирая в них по 8,2 очка, собирая по 3,8 подбора и раздавая по 1,1 передачи. Всего же в Евролиге на счету французского игрока 85 поединков, в которых он набирал в среднем по 7,1 очка, совершал по 4,3 подбора и раздавал по 1 передаче.