«Химки» предложили Ханикатту контракт на $ 1,8 млн до 2019 года

По информации инсайдера Дэвида Пика, подмосковные «Химки» предложили американскому форварду Тайлеру Ханикатту контракт на $ 1,8 млн до 2019 года.

«По словам источника, «Химки» сделали предложение чемпиону Еврокубка Тайлеру Ханикатту на $ 1,8 млн до 2019 года», — написал Пик в своём «твиттере».



В минувшем сезоне Ханикат выступал за «Эфес», со средними показателями в Евролиге в 9,2 очка, 7,3 подбора и 2 передачи за игру. Отметим, что американец прежде уже был игроком «Химок», за подмосковный клуб он играл в период с 2014 по 2016 год.